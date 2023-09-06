Pakistani E-Sports Champion, Arslan Ash, wishes he doesn't have a Pakistani passport.

Mirzali Khan
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- Sep 25, 2020
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Arslan Siddique, better known as Arslan Ash, is a Pakistani professional fighting game player. Arslan is regarded as one of the premier Tekken players globally and one of the best Tekken 7 players ever. He is largely acknowledged for elevating the Pakistani Tekken scene to prominence in esports.
Sometimes, I really wish I didn't have a Pakistani passport
@Maula Jatt @PakSarZameen47 @Menace2Society @Pakstallion @Vapnope @Areesh @DESERT FIGHTER @Desert Fox 1 @N.Siddiqui @Norwegian @TNT @Imad.Khan @Dalit @ziaulislam @EternalMortal @lastofthepatriots @WarKa DaNG @Warking @Talwar e Pakistan @WinterFangs @kingQamaR @Menace2Society @Indus Pakistan @Ghazwa-e-Hind @Norwegian @PakFactor @akramishaqkhan @Zornix @pakpride00090 @Abid123 @Goritoes @SecularNationalist @PakistaniandProud @PAKISTANFOREVER @Dual Wielder @Great Janjua @ahaider97 @PakFactor @Sayfullah @SaadH @villageidiot @Olympus81@Mobius 1 @General Dong @Genghis khan1 @alphapak @RealNapster @Kharral @Mobius 1 @Goenitz @Muhammad Saftain Anjum @AA_ @Mobius 1 @Great Janjua @The Accountant @PakSword @villageidiot @Kharral @SaadH @Goenitz @PakFactor @Tamerlane @ARMalik @Khan_21 @Yousafzai_M @NaqsheYaar @NooriNuth @SaadH @Kharral @AA_ @SaadH @Tamerlane @villageidiot @waz @PakSword @Mugen @Tamerlane @PakAlp @HerbertPervert @Path-Finder @Tamerlane @Drexluddin Khan Spiveyzai @AlKardai @waz @Areesh @hatehs @Path-Finder @HerbertPervert @Dr. Strangelove @Sayfullah @Clutch @Bleek @mangochutney @FuturePAF @Cash GK @Black.Mamba
Sometimes, I really wish I didn't have a Pakistani passport
@Maula Jatt @PakSarZameen47 @Menace2Society @Pakstallion @Vapnope @Areesh @DESERT FIGHTER @Desert Fox 1 @N.Siddiqui @Norwegian @TNT @Imad.Khan @Dalit @ziaulislam @EternalMortal @lastofthepatriots @WarKa DaNG @Warking @Talwar e Pakistan @WinterFangs @kingQamaR @Menace2Society @Indus Pakistan @Ghazwa-e-Hind @Norwegian @PakFactor @akramishaqkhan @Zornix @pakpride00090 @Abid123 @Goritoes @SecularNationalist @PakistaniandProud @PAKISTANFOREVER @Dual Wielder @Great Janjua @ahaider97 @PakFactor @Sayfullah @SaadH @villageidiot @Olympus81@Mobius 1 @General Dong @Genghis khan1 @alphapak @RealNapster @Kharral @Mobius 1 @Goenitz @Muhammad Saftain Anjum @AA_ @Mobius 1 @Great Janjua @The Accountant @PakSword @villageidiot @Kharral @SaadH @Goenitz @PakFactor @Tamerlane @ARMalik @Khan_21 @Yousafzai_M @NaqsheYaar @NooriNuth @SaadH @Kharral @AA_ @SaadH @Tamerlane @villageidiot @waz @PakSword @Mugen @Tamerlane @PakAlp @HerbertPervert @Path-Finder @Tamerlane @Drexluddin Khan Spiveyzai @AlKardai @waz @Areesh @hatehs @Path-Finder @HerbertPervert @Dr. Strangelove @Sayfullah @Clutch @Bleek @mangochutney @FuturePAF @Cash GK @Black.Mamba