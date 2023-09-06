What's new

Pakistani E-Sports Champion, Arslan Ash, wishes he doesn't have a Pakistani passport.

Mirzali Khan

Mirzali Khan

SENIOR MEMBER
Joined
Sep 25, 2020
Messages
5,205
Reaction score
-3
Country
Pakistan
Location
United States
Arslan Siddique, better known as Arslan Ash, is a Pakistani professional fighting game player. Arslan is regarded as one of the premier Tekken players globally and one of the best Tekken 7 players ever. He is largely acknowledged for elevating the Pakistani Tekken scene to prominence in esports.


Sometimes, I really wish I didn't have a Pakistani passport
https://twitter.com/i/web/status/1699106766557176066

@Maula Jatt @PakSarZameen47 @Menace2Society @Pakstallion @Vapnope @Areesh @DESERT FIGHTER @Desert Fox 1 @N.Siddiqui @Norwegian @TNT @Imad.Khan @Dalit @ziaulislam @EternalMortal @lastofthepatriots @WarKa DaNG @Warking @Talwar e Pakistan @WinterFangs @kingQamaR @Menace2Society @Indus Pakistan @Ghazwa-e-Hind @Norwegian @PakFactor @akramishaqkhan @Zornix @pakpride00090 @Abid123 @Goritoes @SecularNationalist @PakistaniandProud @PAKISTANFOREVER @Dual Wielder @Great Janjua @ahaider97 @PakFactor @Sayfullah @SaadH @villageidiot @Olympus81@Mobius 1 @General Dong @Genghis khan1 @alphapak @RealNapster @Kharral @Mobius 1 @Goenitz @Muhammad Saftain Anjum @AA_ @Mobius 1 @Great Janjua @The Accountant @PakSword @villageidiot @Kharral @SaadH @Goenitz @PakFactor @Tamerlane @ARMalik @Khan_21 @Yousafzai_M @NaqsheYaar @NooriNuth @SaadH @Kharral @AA_ @SaadH @Tamerlane @villageidiot @waz @PakSword @Mugen @Tamerlane @PakAlp @HerbertPervert @Path-Finder @Tamerlane @Drexluddin Khan Spiveyzai @AlKardai @waz @Areesh @hatehs @Path-Finder @HerbertPervert @Dr. Strangelove @Sayfullah @Clutch @Bleek @mangochutney @FuturePAF @Cash GK @Black.Mamba
 
Mirzali Khan said:
Arslan Siddique, better known as Arslan Ash, is a Pakistani professional fighting game player. Arslan is regarded as one of the premier Tekken players globally and one of the best Tekken 7 players ever. He is largely acknowledged for elevating the Pakistani Tekken scene to prominence in esports.


Sometimes, I really wish I didn't have a Pakistani passport
https://twitter.com/i/web/status/1699106766557176066

@Maula Jatt @PakSarZameen47 @Menace2Society @Pakstallion @Vapnope @Areesh @DESERT FIGHTER @Desert Fox 1 @N.Siddiqui @Norwegian @TNT @Imad.Khan @Dalit @ziaulislam @EternalMortal @lastofthepatriots @WarKa DaNG @Warking @Talwar e Pakistan @WinterFangs @kingQamaR @Menace2Society @Indus Pakistan @Ghazwa-e-Hind @Norwegian @PakFactor @akramishaqkhan @Zornix @pakpride00090 @Abid123 @Goritoes @SecularNationalist @PakistaniandProud @PAKISTANFOREVER @Dual Wielder @Great Janjua @ahaider97 @PakFactor @Sayfullah @SaadH @villageidiot @Olympus81@Mobius 1 @General Dong @Genghis khan1 @alphapak @RealNapster @Kharral @Mobius 1 @Goenitz @Muhammad Saftain Anjum @AA_ @Mobius 1 @Great Janjua @The Accountant @PakSword @villageidiot @Kharral @SaadH @Goenitz @PakFactor @Tamerlane @ARMalik @Khan_21 @Yousafzai_M @NaqsheYaar @NooriNuth @SaadH @Kharral @AA_ @SaadH @Tamerlane @villageidiot @waz @PakSword @Mugen @Tamerlane @PakAlp @HerbertPervert @Path-Finder @Tamerlane @Drexluddin Khan Spiveyzai @AlKardai @waz @Areesh @hatehs @Path-Finder @HerbertPervert @Dr. Strangelove @Sayfullah @Clutch @Bleek @mangochutney @FuturePAF @Cash GK @Black.Mamba
Click to expand...
I am thinking of burning mine 😂
Pakistan has become a place where elite milk the poor

The poor think that's fine(khata hey tu lagata be hey) since they may become elite by stealing, looting or becoming a decoit.. while both thinking that just by burning a few churches they will be blessed and forgiven 🤞

It's the Pakistani dream..Khao aur khilao
 
ziaulislam said:
I am thinking of burning mine 😂
Pakistan has become a place where elite milk the poor

The poor think that's fine(khata hey tu lagata be hey) since they may become elite by stealing, looting or becoming a decoit.. while both thinking that just by burning a few churches they will be blessed and forgiven 🤞

It's the Pakistani dream..Khao aur khilao
Click to expand...

Pakistan’s passport is ranked worse than Sudan and Libya 😭😭

How and why is it that bad? Countries who got destroyed by civil war and carpet bombed have better passport rankings…
 
Mirzali Khan said:
Arslan Siddique, better known as Arslan Ash, is a Pakistani professional fighting game player. Arslan is regarded as one of the premier Tekken players globally and one of the best Tekken 7 players ever. He is largely acknowledged for elevating the Pakistani Tekken scene to prominence in esports.


Sometimes, I really wish I didn't have a Pakistani passport
https://twitter.com/i/web/status/1699106766557176066

@Maula Jatt @PakSarZameen47 @Menace2Society @Pakstallion @Vapnope @Areesh @DESERT FIGHTER @Desert Fox 1 @N.Siddiqui @Norwegian @TNT @Imad.Khan @Dalit @ziaulislam @EternalMortal @lastofthepatriots @WarKa DaNG @Warking @Talwar e Pakistan @WinterFangs @kingQamaR @Menace2Society @Indus Pakistan @Ghazwa-e-Hind @Norwegian @PakFactor @akramishaqkhan @Zornix @pakpride00090 @Abid123 @Goritoes @SecularNationalist @PakistaniandProud @PAKISTANFOREVER @Dual Wielder @Great Janjua @ahaider97 @PakFactor @Sayfullah @SaadH @villageidiot @Olympus81@Mobius 1 @General Dong @Genghis khan1 @alphapak @RealNapster @Kharral @Mobius 1 @Goenitz @Muhammad Saftain Anjum @AA_ @Mobius 1 @Great Janjua @The Accountant @PakSword @villageidiot @Kharral @SaadH @Goenitz @PakFactor @Tamerlane @ARMalik @Khan_21 @Yousafzai_M @NaqsheYaar @NooriNuth @SaadH @Kharral @AA_ @SaadH @Tamerlane @villageidiot @waz @PakSword @Mugen @Tamerlane @PakAlp @HerbertPervert @Path-Finder @Tamerlane @Drexluddin Khan Spiveyzai @AlKardai @waz @Areesh @hatehs @Path-Finder @HerbertPervert @Dr. Strangelove @Sayfullah @Clutch @Bleek @mangochutney @FuturePAF @Cash GK @Black.Mamba
Click to expand...

What an ungrateful son of a b*tch; we know where to send the next Vigo to...
 

Similar threads

Mirzali Khan
New ISPR Vid has Dropped
2 3 4 5
Replies
61
Views
2K
Ali_Baba
Ali_Baba
Mirzali Khan
Female Student of Ghazi University Accuses Two Teachers of Sexual Assault, Blackmail.
Replies
8
Views
371
nahtanbob
N
N.Siddiqui
Attock Jail Prisoner No. 804 Barrack No. 3
Replies
2
Views
227
AZADPAKISTAN2009
AZADPAKISTAN2009
Mirzali Khan
Imran Khan isn’t a martyr for freedom. He’s a friend of the West’s worst enemies
2 3
Replies
31
Views
702
Menace2Society
Menace2Society
Mirzali Khan
Haji Mirzali Khan “Faqir of Ipi,” Honored with a Museum in North Waziristan
Replies
6
Views
449
maithil
M

Latest posts

Pakistan Defence Latest Posts

Pakistan Affairs Latest Posts

Military Forum Latest Posts

Country Latest Posts

Back
Top Bottom