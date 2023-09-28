Per Capita Foreign Aid Received By Countries

Kuru
SENIOR MEMBER
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- Jul 8, 2017
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Per Capita foreign aid received by country:
Afghanistan: $104.11
Nepal: $41.26
Sri Lanka: $39.72
Turkey: $21.26
Bangladesh: $18.85
Pakistan: $16.97
Indonesia: $7.71
India: $3.56
Iran: $1.02
China: $0.74
https://ourworldindata.org/grapher/aid-received-per-capita?tab=table
@CallSignMaverick @Skull and Bones @protean @ni8mare @VkdIndian @INDIAPOSITIVE @Woody @Raj-Hindustani @Frank Martin @Novus ordu seclorum @indushek @Cheepek @ProudThamizhan @Muji.Iqbal @ThunderCat
Afghanistan: $104.11
Nepal: $41.26
Sri Lanka: $39.72
Turkey: $21.26
Bangladesh: $18.85
Pakistan: $16.97
Indonesia: $7.71
India: $3.56
Iran: $1.02
China: $0.74
https://ourworldindata.org/grapher/aid-received-per-capita?tab=table
@CallSignMaverick @Skull and Bones @protean @ni8mare @VkdIndian @INDIAPOSITIVE @Woody @Raj-Hindustani @Frank Martin @Novus ordu seclorum @indushek @Cheepek @ProudThamizhan @Muji.Iqbal @ThunderCat
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