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Per Capita Foreign Aid Received By Countries

Kuru

Kuru

SENIOR MEMBER
Joined
Jul 8, 2017
Messages
2,625
Reaction score
-18
Country
India
Location
India
Per Capita foreign aid received by country:

Afghanistan: $104.11
Nepal: $41.26
Sri Lanka: $39.72
Turkey: $21.26
Bangladesh: $18.85
Pakistan: $16.97
Indonesia: $7.71
India: $3.56
Iran: $1.02
China: $0.74

1695892890255.png

https://ourworldindata.org/grapher/aid-received-per-capita?tab=table

@CallSignMaverick @Skull and Bones @protean @ni8mare @VkdIndian @INDIAPOSITIVE @Woody @Raj-Hindustani @Frank Martin @Novus ordu seclorum @indushek @Cheepek @ProudThamizhan @Muji.Iqbal @ThunderCat
 
Last edited:
Kuru said:
Per Capita foreign aid received by country:

Afghanistan: $104.11
Nepal: $41.26
Sri Lanka: $39.72
Turkey: $21.26
Bangladesh: $18.85
Pakistan: $16.97
Indonesia: $7.71
India: $3.56
Iran: $1.02
China: $0.74

https://ourworldindata.org/grapher/aid-received-per-capita?tab=table

@CallSignMaverick @Skull and Bones @protean @ni8mare @VkdIndian @INDIAPOSITIVE @Woody @Raj-Hindustani @Frank Martin @Novus ordu seclorum @indushek @Cheepek @ProudThamizhan @Muji.Iqbal @ThunderCat
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*** Frustrated Angry Sounds Incoming ***
 
Kuru said:
Per Capita foreign aid received by country:
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This data is till 2016. After that, it has reduced to almost nil for India.

This data doesn’t talk about any specific agency. Major ones are OECD and USAID. Their data also says a similar thing. Per capita they have received 14 times and it is higher in absolute terms too.

Moreover, India has stopped taking any dole. It takes only loans now. Wouldn’t say anything for our western neighbours because posters like @Muji.Iqbal will pull out numbers from their behinds and claim completely opposite.
 
Last edited:
Kuru said:
Per Capita foreign aid received by country:

Afghanistan: $104.11
Nepal: $41.26
Sri Lanka: $39.72
Turkey: $21.26
Bangladesh: $18.85
Pakistan: $16.97
Indonesia: $7.71
India: $3.56
Iran: $1.02
China: $0.74

View attachment 956643
https://ourworldindata.org/grapher/aid-received-per-capita?tab=table

@CallSignMaverick @Skull and Bones @protean @ni8mare @VkdIndian @INDIAPOSITIVE @Woody @Raj-Hindustani @Frank Martin @Novus ordu seclorum @indushek @Cheepek @ProudThamizhan @Muji.Iqbal @ThunderCat
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Pakistani members talk about, AID taken by india but they always forget, india is having 5-6 times more population than Pakistan.
 
VkdIndian said:
This data is till 2016. After that, it has reduced to almost nil for India.

This data doesn’t talk about the agency. Major ones are OECD and USAID. Their data also says a similar thing. Per capita they have received 14 times and it is higher in absolute terms too.

Moreover, India has stopped taking any dole. It takes only loans now. Wouldn’t say anything for our western neighbours because posters like @Muji.Iqbal will pull out numbers from their behinds and claim completely opposite.
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That Pakjeet will now come up with some non existent data to claim India receives $1000 aid per capita.
 
VkdIndian said:
This data is till 2016. After that, it has reduced to almost nil for India.

This data doesn’t talk about the agency. Major ones are OECD and USAID. Their data also says a similar thing. Per capita they have received 14 times and it is higher in absolute terms too.

Moreover, India has stopped taking any dole. It takes only loans now. Wouldn’t say anything for our western neighbours because posters like @Muji.Iqbal will pull out numbers from their behinds and claim completely opposite.
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I guess, they way UK media was crying.. Some AID still coming but at very low number.
 
Kuru said:
Per Capita foreign aid received by country:

Afghanistan: $104.11
Nepal: $41.26
Sri Lanka: $39.72
Turkey: $21.26
Bangladesh: $18.85
Pakistan: $16.97
Indonesia: $7.71
India: $3.56
Iran: $1.02
China: $0.74

View attachment 956643
https://ourworldindata.org/grapher/aid-received-per-capita?tab=table

@CallSignMaverick @Skull and Bones @protean @ni8mare @VkdIndian @INDIAPOSITIVE @Woody @Raj-Hindustani @Frank Martin @Novus ordu seclorum @indushek @Cheepek @ProudThamizhan @Muji.Iqbal @ThunderCat
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We've been net donor of aid since 2015-16

"In the financial year 2015-16 India gave Rs. 7719.65 crores as aid whereas it received Rs. 2,144.77 crore in aid from foreign countries and global banks."

www.newindianexpress.com

Emerging power India gives more aid than it receives

India has quietly transitioned into the role of provider as in the last three years it has given more aid to foreign countries.
www.newindianexpress.com www.newindianexpress.com
 
Raj-Hindustani said:
UK media
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UK media didn’t have the full information. It is very common for media people to not research a subject before jumping the gun.

Thereafter, Indian govt made it clear that India doesn’t take any aid from UK. There is no doubt about that.

The problem is that many nations give money to NGOs for various programs. Some of these NGOs run their own agenda and at times a highly motivated one. Many Western nations were sending money to NGOs for Christian missionary related work. Some idiots get those figures and start making tall claims.
 
Kuru said:
Per Capita foreign aid received by country:

Afghanistan: $104.11
Nepal: $41.26
Sri Lanka: $39.72
Turkey: $21.26
Bangladesh: $18.85
Pakistan: $16.97
Indonesia: $7.71
India: $3.56
Iran: $1.02
China: $0.74

View attachment 956643
https://ourworldindata.org/grapher/aid-received-per-capita?tab=table

@CallSignMaverick @Skull and Bones @protean @ni8mare @VkdIndian @INDIAPOSITIVE @Woody @Raj-Hindustani @Frank Martin @Novus ordu seclorum @indushek @Cheepek @ProudThamizhan @Muji.Iqbal @ThunderCat
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Please share any data on per capita remittances as well
 
The excuses will start pouring in...

Fudged data,
These are charity funds not aid,
We were sanctioned more years than you,
We were part of WoT,
We have more nukes than you,
ISRO is wasting money,

Final options will be.. you have no toilets, your citizens are poor, then personal insults.

Except a few sane minds, the rest is an ostrich with it's head deep in the sand. Knows only to point finger at others for their incompetency to implement proper taxation, economic reforms, and a powerful government to lead. While all these whataboutism will be coming from the non resident folks, the ones stuck in their homeland busy running behind the Aatta truck!
 
Frank Martin said:
Fudged data,
These are charity funds not aid,
We were sanctioned more years than you,
We were part of WoT,
We have more nukes than you,
ISRO is wasting money,

Final options will be.. you have no toilets, your citizens are poor, then personal insults.
Click to expand...
Please don’t steal their thunder. Baaaad behaviour.
 
Kuru said:
Per Capita foreign aid received by country:

Afghanistan: $104.11
Nepal: $41.26
Sri Lanka: $39.72
Turkey: $21.26
Bangladesh: $18.85
Pakistan: $16.97
Indonesia: $7.71
India: $3.56
Iran: $1.02
China: $0.74

View attachment 956643
https://ourworldindata.org/grapher/aid-received-per-capita?tab=table

@CallSignMaverick @Skull and Bones @protean @ni8mare @VkdIndian @INDIAPOSITIVE @Woody @Raj-Hindustani @Frank Martin @Novus ordu seclorum @indushek @Cheepek @ProudThamizhan @Muji.Iqbal @ThunderCat
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Hence proved, 1 mard-e-momin = 4.76 veggie hindus.
 

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