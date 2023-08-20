Friend of China Isabel Crook pass away at 108 years old

据“中国工合国际委员会”微信公众号消息，中国工合国际委员会顾问伊莎白•柯鲁克女士，国际共产主义战士、教育家、人类学家，新中国英语教学拓荒人，北京外国语大学外国专家、终身荣誉教授，于2023年8月20日0时59分在北京逝世，享年108岁。伊莎白•柯鲁克（Isabel Crook），女，加拿大籍，1915年12月15日出生于中国四川成都，抗战初期在四川投入乡村建设运动，后前往英国，与丈夫大卫·柯鲁克(David Crook, 英国人，1910-2000）结婚，并参加国际反法西斯战争，1943年加入英国共产党。1947年来到晋冀鲁豫解放区观察记录土地改革过程，1948年应中国共产党邀请来到南海山外事学校（即北京外国语大学前身）任教，躬耕六十余载，为新中国英语教育事业付出了全部心血与智慧，为新中国培养了首批外事干部、大批杰出学者和外交人才。作为研究人类学和社会学的学者，伊莎白撰写了《十里店——一个中国村庄的革命》《兴隆场》等著作，忠实观察与记录了中国革命与建设，以自己的方式向西方、向世界介绍中国，为对外友好交流做出杰出贡献。2007年，北京外国语大学授予伊莎白女士“终身荣誉教授”。2008年，加拿大多伦多大学授予伊莎白名誉博士学位。2016年和2018年，中国政府先后授予她“十大功勋外教”和“改革开放40周年最具影响力的外国专家”荣誉称号。2019年9月，伊莎白女士获中国国家对外最高荣誉勋章——中华人民共和国“友谊勋章”。