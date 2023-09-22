A beduwa and more then 80 thousands said ameen

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Asim munier anjam nadeem maryam nawaz zardari nawaz shrif mir bajwa.....
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خدا کرے کہ تمہارا بھی کوئی یوسف ہو، خدا کرے تمہیں اس کی قمیض تک نہ ملے، "جمشید دستی" | Dr.sidra fatima PTI | Dr.sidra fatima PTI · Original audio

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Cash GK said:
Asim munier anjam nadeem maryam nawaz zardari nawaz shrif mir bajwa.....
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Every country, nation always have some good people but its always the majority which leads to the downfall.
Sadly Pakistani nation had this coming and worse is not even here yet.
 

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