A beduwa and more then 80 thousands people said ameen

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خدا کرے کہ تمہارا بھی کوئی یوسف ہو، خدا کرے تمہیں اس کی قمیض تک نہ ملے، "جمشید دستی" | Dr.sidra fatima PTI | Dr.sidra fatima PTI · Original audio

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