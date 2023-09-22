A beduwa and more then 80 thousands people said ameen

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Asim munier anjam nadeem maryam nawaz zardari nawaz shrif mir bajwa.....
خدا کرے کہ تمہارا بھی کوئی یوسف ہو، خدا کرے تمہیں اس کی قمیض تک نہ ملے، "جمشید دستی" | Dr.sidra fatima PTI | Dr.sidra fatima PTI · Original audio
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