自2023年匪首连任，共匪巧立名目巧取豪夺苛捐杂税横征暴敛肆无忌惮竭泽而渔。以致民怨沸腾国乱岁凶四方扰攘民不聊生。是以愚者无不望其变。智者无不恨其存。共匪之亡，贤愚皆知矣。



共匪以匪性立国。七十余年，匪性难改。以为枪炮在手，足以横行中国。是故共匪贪得无厌刻薄寡恩无丝丝恩德施于百姓。又立城管农管鱼肉百姓，纵容腐败，集弊难返，威权由己，作威作福。今以九大恨讨伐共匪！



一大恨：匪首恋权！



囊者，勃列日涅夫独裁十七载建霸业，死于御前尚为天下所笑。前匪首胡，有功于华夏，尚能遵守规则，急流勇退。今匪首习，大罪于中华，大过于百姓，竟也有脸学毛氏专权？！



二大恨：外圣内王！



外不战菲律宾，内偏杀李克强。献媚于海外，称霸于国内。讨好于番邦，凌辱于国人。四千亿予非洲而坐视国人饥寒。此所谓宁予洋人，不予家奴。跪舔洋人，脚踩华夏。



三大恨： 鱼肉百姓！



今匪首习，迫害日甚！防民之口甚于防川！匪首又以重罚加于百姓，诸多名目搜刮民脂民膏！又以陈海仪等借题发挥，劫掠民产，以充私库！又以城管调兵，镇压冤民！甚者私闯民宅，打砸抢烧！



四大恨：结党营私！



共匪无官不贪，无吏不恶。卖官鬻爵，封赏由心。官官相护，鸡犬升天！是以“贼之宗盟，委之以重任“！是故以忠治贤。以亲治能。党同伐异，君不见李克强？！无甚于此！



五大恨：纵容贪腐！



匪首乃窃国之豪贼！匪亲乃窃珠之巨贪！豪贼为巨贪之靠山，巨贪为豪贼之支柱！是故匪首允以天下膏腴换匪亲之拥护！！！



六大恨：祸害国家！



共匪一向横征暴敛，挥霍无度。不知廉耻，大摆排场。前有数百亿于河道贴砖。今有28亿外包除雪。又纵容许家印等祸国殃民。为天下所恨！



七大恨：祸害民族！



共匪一向蔑视国人。竟引黑人入华，竟不惜重金美人！前有鼠头鸭脖，后又预制菜强推学校。又强推转基因，是恨民不死！恨不死绝！！



八大恨：司法不公！



民有过当重罚。官有罪而不责！轻徭薄赋于官吏。大加挞伐于百姓！此共匪一大奇观也！



九大恨：压制自由！



共匪以狡诈取天下，夺万民之自由！是以民之自由，有碍共匪之专横！！！为一党之私，竟不得万民敢言！！！！



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共匪之罪，罄竹难书！非九大恨可以尽言。今略以薄文，以防日后共匪败亡叫冤之时，可为质问。