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1996 Single "Mr Fraudiye" by Awaz - 2023 GHQ Version

Neelo

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مسٹر عاصم منیر وہسکی فراڈیہ - 2023 SOFTWARE UPDATE VERSION | By You Know You Grew Up In Pakistan During The 90s When | Facebook

مسٹر عاصم منیر وہسکی فراڈیہ - 2023 SOFTWARE UPDATE VERSION
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مسٹر فراڈیہ - آواز - 1996 موبائل فون برانڈ نیا کار ڈنر لنچ کرے وہ فائیو ستار نوکر گارڈ بیشمار غم نہیں کوئی میرے یار... Maryam Nawaz Sharif صفدر MBBS... | By You Know You Grew Up In Pakistan During The 90s When | Facebook

مسٹر فراڈیہ - آواز - 1996 موبائل فون برانڈ نیا کار ڈنر لنچ کرے وہ فائیو ستار نوکر گارڈ بیشمار غم نہیں کوئی میرے یار... Maryam Nawaz Sharif صفدر MBBS...
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Neelo said:
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مسٹر فراڈیہ - آواز - 1996 موبائل فون برانڈ نیا کار ڈنر لنچ کرے وہ فائیو ستار نوکر گارڈ بیشمار غم نہیں کوئی میرے یار... Maryam Nawaz Sharif صفدر MBBS...
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Why You always spitting venom against military
 
Neelo said:
Define “spitting venom”. When the army decides to harm its own country, then I have a right to call it out.
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Before disqualification of IK everything ok with our military,military was living in our hearts but suddenly after disqualification IK whole military become evil IK is not necessary for Pakistan

alphapak said:
The military deserves more than venom, they need bullets in their heads.
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And than who will fight for the country you will fight if the enemy attack???
 
alphapak said:
The military deserves more than venom, they need bullets in their heads.
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Donkeys can't understand the consequences of their repeated betrayal, they have destroyed the country but these donkeys will still worship them. They deserve a bullet along with this napak army.
 
White and Green with M/S said:
And than who will fight for the country you will fight if the enemy attack???
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This Napak Bhouj does not want to fight they surrendered Bangladesh and now surrendered Kashmir.
They want to do everything else except fight a war. The last time India attackeed Bajwa was shaking and
sweating. lol
 

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