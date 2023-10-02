习近平用18万元去供奉非洲留下生，它在羞辱谁？

5556万元补贴给非洲黑人，人均18万。习大大爱的不只是彭妈妈哦，它还爱非洲黑人。而且是真爱哦！众所周知。中共素有“量中华之物力，结与国之欢心”的优良传统。早期中共要求中国人勒紧裤腰带去援助非洲。如今中共不顾经济形势把温暖送给每个黑人。这是大义！感动吗？很感动是吧！更感动的是。习近平命令对中国学生涨学费了！这叫什么。这就叫羊毛出在羊身上，有出就得有进。从哪进呢？总不能让习近平和它的权贵们掏腰包吧，肯定是谁好欺负就照死里欺负了。那么谁最好欺负呢？你以为在中国谁最好欺负？一边抢你的血汗钱还能让你感谢它的大恩大德。此为贱民！用城管和农管羞辱你。用交警抢你电动车。让你吃转基因预制菜。让你的女儿去陪黑人。把你的血拿去浇花。把你的钱拿去买车。让你有话不敢说让你死都不知道怎么死。让你活在局域网。踩在你的头上拉屎撒尿。把你的脸按在柏油路上摩擦。最后，还能让你歌功颂德。这么一想，习近平拿18万去供养黑人，其实，这只是它对你最轻微的羞辱。不是吗？胡尚无百年之运，何况匪乎?